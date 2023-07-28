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        Muş'ta deprem tatbikatı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:12
        Muş'ta deprem tatbikatı

        MUŞ (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü tarafından deprem tatbikatı yapıldı.

        VEDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, personelin bilgi ve becerilerinin güncel tutulması amacıyla eğitimler yapılmaya devam ediliyor.

        Hizmet binasında çalışanlara afet durumlarında yapılması gerekenler, ilkyardım, yangın söndürme ve tahliye gibi konularda eğitim verildi.

        Eğitimin ardından hizmet binasında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, teorik ve uygulamalı eğitimlerin personelin bilgilerini güncel tuttuğunu belirterek, "Bu ayki eğitimlerimizin konusu olan iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin çalışanlarımıza yönelik verimli bir eğitim oldu." dedi.

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