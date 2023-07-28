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        Muş Valisi Gündüzöz, sınavlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:19
        Muş Valisi Gündüzöz, sınavlarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

        MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liseye Geçiş Sistemi (LGS) ve karatede dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

        Vali Gündüzöz, LGS tam puan alan Zehra Şimşek, YKS eşit ağırlık il birincisi Esmanur Evren, YKS sayısal il birincisi Muhammed Hüseyin Kotan ve Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası'nda birinci olan Mustafa Taha Keçeci'yi makamına kabul etti.

        Valilikte dereceye giren öğrenci ve aileleriyle fotoğraf çektiren Gündüzöz, gazetecilere, sınavlarda ve spor kategorisinde dereceye giren gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve Vali Yardımcısı Hasan Taş ile çocukların sevinçlerine ortak olduklarını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

        "Çocuklara hediyelerimizi verdik. Eğitimde 5 yıl önce 81. sıradaydık maalesef. Milli Eğitim camiasının büyük gayretleriyle devletimizin verdiği imkanlarla yaklaşık 30 sıra atladık. Daha da ileriye gidiyor çünkü altyapıyı iyi kurduğumuzu düşünüyoruz. Halen 55 okulun inşaatı devam ediyor. Çocuklarımızı daha nezih ve depremden korumuş imkanlarla okutmaya çalışıyoruz. Fiziki şartlar, kurslar ve öğretmenlerimizin gayretleriyle Muş arzu ettiğimiz yere doğru ilerliyor. İnşallah geleceğimizin teminatı bu gençler, memleketimizi çok daha ilerilere götürecekler. Bu memlekette çocuklar daha girişken ve arzu ettiğimiz dünyada söz sahibi olan bir yere gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlere kutluyorum."

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