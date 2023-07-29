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        "Kusursuz kulak" Bager'den piyano dinletisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 22:41
        "Kusursuz kulak" Bager'den piyano dinletisi

        MUŞ (AA) - Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli Bager Çalışcı, Millet Bahçesi'nde piyano dinletisi sundu.

        Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen dinletide, "absolut" (kusursuz) kulağa sahip 11 yaşındaki Çalışcı sahne aldı.

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, programda yaptığı konuşmada, yeşil alan, park ve bahçelerin yapımında özenilen bir il haline geldiklerini söyledi.

        Böyle sıra dışı programlar icra eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibine teşekkür eden Asya, şöyle konuştu:

        "'Kusursuz kulak' dediğimiz Bager, Gençlik Festivali'nde Cumhurbaşkanı'mızın huzurunda şehrimizi temsilen piyano çaldı. Cumhurbaşkanı'mız Bager'e 'ne istiyorsun' dediğinde piyano istemişti. İstediği piyanoyu Cumhurbaşkanı'mız gönderdi, biz de Bager'e teslim ettik. Bager'in mutluluğuna ortak olduk. Bager'i dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ediyorum."

        Yüzlerce kişinin katıldığı dinletide konuşan Çalışcı da "Güzel bir dinleti oldu. 15 parça çaldım. Burada en sevdiğim Türk Marşı'nı çaldım. Gerçekten çok güzel bir ortamdı. Katılan dinleyicilere teşekkür ediyorum." dedi.

        Müzik öğretmeni Fevzi Çağlı da kemanla Bager'e eşlik etti.

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