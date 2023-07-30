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        Muş'ta 3 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:39
        Muş'ta 3 yıldır husumetli olan iki aile barıştırıldı

        MUŞ (AA) - Muş'ta aynı soyadı taşıyan birbirleriyle akraba iki aile arasında, 3 yıl önce bir kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından başlayan husumet barışla sonuçlandı.

        Merkeze bağlı Harman köyünde yaşayan iki aile arasında çıkan silahlı kavga nedeniyle yaşanan husumet, Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya ve kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdirildi.

        Köydeki Merkez Lale Camisi'nde düzenlenen barış töreninde bir araya getirilen aile fertleri, tekbirler eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek kucaklaştı.

        Gündüzöz, 3 yıl önce köyde istenmeyen bir olayın yaşandığını söyledi.

        Üzücü olayın ardından güzel bir güne şahitlik ettiklerini belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

        "Memleketin en önemli özelliği huzur, sükunet ve mutluluktur. Bizim için her canlı kıymetlidir. Böyle bir dinin mensupları olarak birbirimizi incitmemeli ve küs kalmamalıyız. Evlatlarımıza bırakacağımız miras para pul, mal mülk değil huzur ile güzel ahlaktır. Eğer bizler bunu bırakmıyorsak dünyadan göçtükten sonrada mesulüz. İki ailenin barışına şahitlik etmek için bir araya geldik. Hayrın anahtarı, şerrin kilidi olmak için buradayız. Söz verilerek Kur'an-ı Kerim'in altından geçildi. Kur'an-ı hayatımıza nakşederek sözümüzü tutmamız gerekiyor. Söz verdin mi ertesi gün bozmak yok. Sözümüzün ve huzurumuzun daim olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum."

        Belediye Başkanı Asya ise akraba olan aileler arasında üzücü bir hadisenin yaşandığını aktararak, "Sulh yapmak fedakarlık, özveri ve taviz ister. Duyarlılıklarından dolayı Akdeniz ailesine teşekkür ederim. Barışın sağlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua okumasıyla sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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