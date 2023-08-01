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        Muş'ta traktörün çarptığı buğday yüklü römork devrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:12
        Muş'ta traktörün çarptığı buğday yüklü römork devrildi

        MUŞ (AA) - Muş'ta traktörün çarpması sonucu buğday yüklü römork devrildi.

        Muş'un Kıyık köyünde yaşayan Abdurrahman Sönmez, traktörünün römorkuna yüklediği buğdayını teslim etmek için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) gelerek sıraya girdi.

        Bu esnada sürücüsünün kimliği belirlemeyen bir traktörün çarpması sonucu Sönmez'e ait park halindeki buğday yüklü römork devrildi.

        Römorktaki buğday kaldırıma döküldü.

        Sönmez, gazetecilere, "TMO'ya buğday telsim etmek için sırada bekliyorduk. Buğday yüklü bir traktörün yandan geçerken çarpması sonucu buğday yüklü römorkumuz devrildi. Ciddi bir zararımız yok. Römorkun devrilmesiyle buğdayımız kaldırıma döküldü." dedi.

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