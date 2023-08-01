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        Bulanık'ta Kur'an kursu öğrencileri aşure etkinliğinde bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:27
        Bulanık'ta Kur'an kursu öğrencileri aşure etkinliğinde bir araya geldi

        MUŞ (AA) - Bulanık Müftülüğü, muharrem ayı dolayısıyla yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik aşure etkinliği gerçekleştirdi.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim'in okundu, ilahiler seslendirildi.

        Programa katılan ailelere, öğrencilere ve davetlilere aşure ikram edildi.

        Bulanık Müftü Vekili Servet Güler, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

        Güler, "Muharrem ayı, birbirimizle kardeşçe geçinmeyi nasip etsin. Muharremin birinci günü, İslam kültüründe hicri yıl başı olarak bilinir. Hicri yılınızı tebrik eder, rabbimden her türlü afetten milletimizi, İslam ve insanlık alemini kurtarmasını niyaz ederim." dedi.

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