Bulanık'ta çıkan yangında buğday ve arpa ekili ekili alan zarar gördü
MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde çıkan yangında buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.
Öğle saatlerinde buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlar da traktörlerle toprak taşıyarak ekiplere destek verdi.
4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında buğday ve arpa ekili tarlada büyük zarar oluştu.
Belde sakinlerinden Ahmet Saçu, yangını fark ettiklerinde itfaiyeye ve belde halkına haber verdiklerini söyledi.
Saçu, "Belde halkı olarak elimizden geleni yaptık. Buralar arpa ve buğday tarlalarıydı. Yaklaşık 300 dönüm alanda yangın çıktı. Belde halkının emeği kül oldu. Yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.