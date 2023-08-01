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        Muş Belediyesi'nde ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 21:01
        Muş Belediyesi'nde ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

        MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Asya, ağustosta da çalışmaların aksamadan devam edeceğini belirtti.

        Toplantıda alacakları kararların kente ve halka hayırlar getirmesini dileyen Asya, şunları kaydetti:

        "Temmuzu geride bıraktık. Ağustosun ilk gününde de belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız şehrin birçok yerinde sürüyor. Hürriyet ve Erzurum caddelerinde çalışmalarımız devam ederken Gazi Caddesi dediğimiz yolun da asfaltı tamamlanarak kaldırımına başlandı. İl genelindeki bütün asfaltlama çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz."

        İçme suyunda da test çalışmalarına başlanılacağını kaydeden Asya, arıtma tesisindeki çalışmaları da yıl sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını aktardı.

        Yeni itfaiye binasında çalışmaların devam ettiğini belirten Asya, "Saray, Bağlar, Sütlüce Güzeltepe ve Tepebağı mahallelerindeki gençlik merkezlerimizde tefrişat işlemleri son aşamaya geldi. Kısa sürede tamamlayarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında faaliyet gösterecek seviyeye getireceğiz. Kısa sürede toparlanmış bir şehir, çalışmalarımızı bitirmiş bir belediye ve halkımızın da mutlu olduğu bir kent inşa etmek üzere canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Meclise katılan vatandaşların talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesiyle devam etti.

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