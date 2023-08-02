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        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:24
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

        MUŞ (AA) - Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

        HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

        Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

        Çocuğunu HDP'den istediğini belirten Özcan, "HDP oğlumu buradan aldı götürdü, nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu HDP bizden ne istiyor. Bu Kürt davası değil. Türkiye'den maaş alıyorlar, PKK'ya destek veriyorlar. PKK ve HDP aynıdır. PKK, Allah'a çok şükür mahvoldu gitti. Biz de gelip HDP'nin önünde çocuğumuzu istiyoruz. Dağda bir çocuk daha kalmayıncaya kadar eylemimizi devam ettireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunları niye alıyorlar. Kürtleri savunduklarını söylüyorlar. Nerede Kürtleri savunuyorlar? 4 yıldır HDP'nin önünde bekliyoruz, biri gelip bizi dinlemedi. Çocuklarımızın gelip teslim olmalarını istiyoruz. Türkiye'de sadece tek bayrak var." diye konuştu.

        Gülbahar Teker de uzun süredir eylemlerine devam ettiklerini bildirerek "HDP'den korkmuyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. HDP neden bizi dinlemiyor, çocuklarımızı neden vermiyorlar. Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Oğlum, gel teslim ol. Kaç kişi geldi teslim oldu, sen de gel. Anneler, babalar Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da her yerde ağlıyor." dedi.

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