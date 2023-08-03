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        Muş'ta bitkin halde bulunan balaban kuşu tedavi ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:27
        Muş'ta bitkin halde bulunan balaban kuşu tedavi ediliyor

        MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, tedavi altına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, emniyetin bahçesinde bitkin haldeki kuşu gördü.

        Kuşu koruma altına alan Türk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Meltem Sarı'ya teslim etti.

        Kontrolleri yapılan kuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Malazgirt Şube Şefliği aracılığıyla Van'daki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

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