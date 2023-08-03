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        Muş'ta kurulan tekstil fabrikasından 11 ülkeye ürün gönderiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:33
        Muş'ta kurulan tekstil fabrikasından 11 ülkeye ürün gönderiliyor

        MUŞ (AA) - Muş'ta devletin sağladığı desteklerle kurulan tekstil fabrikasında üretilen ürünler, 11 ülkeye satılıyor.

        İzmirli girişimci Kadir Gül, 4 ay önce teşviklerden yararlanarak Sungu beldesinde 5 bin metrekare alanda fabrika kurdu.

        Kısa sürede üretime başlayan ve ilk etapta 180 kişiyi istihdam eden Gül, Muşlu gençlerin ve kadınların ürettiği ürünleri birçok ülkeye göndermeye başladı.

        Geçen yıl Muş'a gelerek Vali İlker Gündüzöz'e fabrika kurma talebini ilettiğini belirten Gül, "Valilik tarafından tahsis edilen 5 bin metrekare alana fabrikamızı kurduk. 4 ay önce üretime başladık. 400 kişi istihdam etmeyi ve günde 6 bin pantolon üretmeyi hedefliyoruz. Ürünleri Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan başta olmak üzere 11 ülkeye gönderiyoruz. Hedefimiz büyük. İnşallah bu istihdam sayısına yıl sonuna kadar ulaşırız." diye konuştu.

        Dikimin yanı sıra boya ve yıkama için de kendilerine yer tahsis edildiğini dile getiren Gül, her iki kısmın da faaliyete girmesiyle istihdamın artacağını ifade etti.

        Devletin sağladığı teşviklerden de yararlandıklarını söyleyen Gül, "Doğu Anadolu Bölgesi'ni çok araştırdık ve genç nüfusun Muş'ta fazla olduğunu tespit ettik. Bu da bize cazip geldi. Gençlerimize istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Kentin ekonomisine yıllık katkımız yaklaşık 35 milyon lira. 2024'te bu rakamı 90 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

        Fabrikada çalışan 4 çocuk annesi Zeynep Aydın da daha önce çalışmadığını, burada hem meslek öğrendiğini hem de elde ettiği gelirle çocuklarının eğitimine katkı sağladığını belirterek, "Başka bir gelirim yok. Daha önce tekstilde çalışmayı çok istiyordum. Burası kadınlar için bir ekmek kapısı oldu. İşe başladıktan sonra çocuklarıma daha rahat bakabiliyorum." diye konuştu.

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