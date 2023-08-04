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        Muş'ta şüpheli çanta kontrollü imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 00:52
        Muş'ta şüpheli çanta kontrollü imha edildi

        MUŞ (AA) - Muş'ta yol kenarındaki şüpheli çanta, bomba imha ekiplerince fünye ile imha edildi.

        İstasyon Caddesi'ndeki Dörtyol Kavşağı'nda şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

        Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, Muş-Bitlis kara yolunu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesine bağlı ekipler, çantayı fünye ile patlattı.

        İmha edilen çantadan erkek kıyafeti çıktı.

        Çantanın imha edilmesinin ardından Muş-Bitlis kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

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