Malazgirt'te "mobil kanser tarama aracı" taramalara başlandı

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen "mobil kanser tarama aracı"nda vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.

Malazgirt Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Haydaroğulları, gazetecilere, mobil araçla kanser taramalarına başladıklarını söyledi.

Hizmetin hayırlı olmasını dileyen Haydaroğulları, vatandaşların ücretsiz olarak kanser taramalarını yapabileceğini kaydetti.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Esma Söylemez de her gün saat 09.00-16:00 arasında hizmet vereceklerini ifade etti.

Aile Hekimi Uzmanı Doktor Ayşe Güniz Çetin ise kanserle mücadelede en önemli aşamanın erken tanı olduğunu belirterek, "Hedefimiz erken dönemde tanı koyarak hastalarımızın etkin şekilde tedavi olmalarını ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak. İlçemizdeki 30-69 yaş aralığındaki kadınlarımıza tek tek ulaşarak taramalarını yapacağız." dedi.