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        Muş Belediyesi 120 çocuk için sünnet şöleni düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 22:26
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        Muş Belediyesi 120 çocuk için sünnet şöleni düzenledi
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        MUŞ (AA) - Muş'ta belediyenin çağrısıyla kaydı alınan 120 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

        Lale Vadisi Parkı'ndaki sünnet şöleninde çocukların kirvesi Belediye Başkanı Feyat Asya oldu.

        Asya, geleneksel hale getirdikleri şölenin dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Göreve geldikleri günden bu yana şehrin birçok alandaki eksikliklerini gidermenin gayretinde olduklarını belirten Asya, "Bu sene belediyemizden yapılan çağrıda, 17 mahallemizde 120 çocuğumuzun kayıtları yapıldı. Çocuklarımızın sünnetleri, gönüllü doktorlar tarafından evlerinde sağlık ve hijyen ortamında yapılacaktır. Bu program öncesinde çocuklarımızı çeşitli etkinliklere eğlendirdik. Kirvelik kavramı çok önemlidir. Bütün çocuklarımızın kirvesi olmanın onurunu yaşıyorum." dedi.

        Programda, türkücü Deniz Toprak konser verdi.

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