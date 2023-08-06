Muş'ta dere yatağına düşen inek 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
MUŞ (AA) - Muş'ta dere yatağına düşen inek, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde büyükbaş hayvanlarını otlatan İbrahim Yaşlak, bir ineğinin kaybolduğunu fark etti.
Köylülerin yardımıyla aradığı ineği köy yakınlarındaki dere yatağında bulan Yaşlak, ineği bulunduğu yerden çıkaramayınca İl Özel İdaresinden yardım istedi.
Köye gelen ekipler, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.
İl Özel İdare Saha Amir Yardımcısı Mustafa Yaşlak, "İhbar üzerine ekiplerimizle bölgeye geldik. 2,5 saatlik çalışmayla ineği bulunduğu yerden çıkardık ve sahibine teslim ettik." dedi.
İneğinin kurtarılmasına sevinen Yaşlak, görevlilere teşekkür etti.