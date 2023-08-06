Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muş'ta dere yatağına düşen inek 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta dere yatağına düşen inek 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ (AA) - Muş'ta dere yatağına düşen inek, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde büyükbaş hayvanlarını otlatan İbrahim Yaşlak, bir ineğinin kaybolduğunu fark etti.

        Köylülerin yardımıyla aradığı ineği köy yakınlarındaki dere yatağında bulan Yaşlak, ineği bulunduğu yerden çıkaramayınca İl Özel İdaresinden yardım istedi.

        Köye gelen ekipler, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

        İl Özel İdare Saha Amir Yardımcısı Mustafa Yaşlak, "İhbar üzerine ekiplerimizle bölgeye geldik. 2,5 saatlik çalışmayla ineği bulunduğu yerden çıkardık ve sahibine teslim ettik." dedi.

        İneğinin kurtarılmasına sevinen Yaşlak, görevlilere teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil
        Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Malazgirt'te öğrencilere yüzme kursu veriyor
        Malazgirt'te öğrencilere yüzme kursu veriyor
        Muş Belediyesi 120 çocuk için sünnet şöleni düzenledi
        Muş Belediyesi 120 çocuk için sünnet şöleni düzenledi
        Malazgirt'te "mobil kanser tarama aracı" taramalara başlandı
        Malazgirt'te "mobil kanser tarama aracı" taramalara başlandı
        Muş'ta yüksek rekolte çiftçileri sevindirdi
        Muş'ta yüksek rekolte çiftçileri sevindirdi
        Muş'ta şüpheli çanta kontrollü imha edildi
        Muş'ta şüpheli çanta kontrollü imha edildi
        Emniyet bahçesinde yaralı bulunan balabana tedavi
        Emniyet bahçesinde yaralı bulunan balabana tedavi