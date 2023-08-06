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        Karasu Nehri'nin yüzeyi yosunla kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 14:40
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        Karasu Nehri'nin yüzeyi yosunla kaplandı
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        MUŞ (AA) - Muş'ta Karasu Nehri'nin bazı bölümlerinde yosun tabakası oluştu.

        Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. İskender Dölek, gazetecilere, dünyada yüksek sıcaklıkların yaşandığını, su kaynaklarında önemli oranda azalmanın olduğunu söyledi.

        Artan sıcaklıkların kentten geçen Karasu Nehri'ni de etkilediğini belirten Dölek, şunları kaydetti:

        "Yüzyılın en yüksek sıcaklıklarının yaşadığımız bu günlerde su kaynaklarında önemli oranda azalma var. Kaynakların doğru, etkin ve verimli kullanılması gerekiyor. Su seviyesinin azalması suda yaşayan canlıları tehdit ediyor. Vahşi sulamadan vazgeçmemiz, sıcakların azaldığı saatlerde sulama yapmamız lazım. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Özelikle küresel ısınmanın su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini minimize ederek çalışmalıyız. Su yüzeylerinde müsilaj gibi oluşumlar artmaya başladı. Serinlemek için suya girerken dikkat etmeliyiz. Bu tür durumlar bazı hastalıklara neden olabilir."

        Kumluca köyünde yaşayan Fuat Güneş ise "Havalar çok sıcak. Karasu Nehri yeşil yosunlarla kaplanmış. Böyle bir manzarayla ilk defa karşılaşıyoruz." dedi.

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