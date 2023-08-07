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        Tarım makinelerinin giremediği tarlalardaki nohutları kadın işçiler topluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:03
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        Tarım makinelerinin giremediği tarlalardaki nohutları kadın işçiler topluyor
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        MUŞ (AA) - Muş'ta arazi yapısı nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalardaki nohutlar kadınlar tarafından hasat ediliyor.

        Kentteki ova ve dağlık arazilerde ilkbaharda ekilen nohutların hasat dönemi başladı.

        Ovalardaki ürünleri tarım makineleriyle hasat eden çiftçiler, makinelerin girmediği tarlalardaki nohutları da insan gücüyle toplamaya çalışıyor.

        Bunun için istihdam edilen kadın işçiler, günün ilk ışıklarıyla geldikleri tarlalarda sıcak havaya rağmen nohut hasadı yapıyor.

        Kadınlardan Belkıs Çetin, geçimlerini sağlamak için akşama kadar tarlalarda çalıştıklarını söyledi.

        Güneşin altında çalışmanın zor olduğunu anlatan Çetin, "İş makinelerinin giremediği dik yamaçlı tarlalarda nohutları elle topladığımız için bazen ellerimiz yaralanıyor. Çocuklarımız için çabalıyoruz." dedi.

        Aile bütçesine katkıda bulunmak için tarlada çalıştığını söyleyen işçilerden Fatma Altun da ekmek parası için kavurucu sıcakta elle nohut topladıklarını dile getirdi.

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