Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, Malazgirt Zaferi etkinlik alanını inceledi

MUŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesine gelen Tiryaki, Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Okçular Vakfı yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum amirlerince karşılandı.

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı alanı gezen Tiryaki, daha sonra 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na geçerek burada yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tiryaki, gazetecilere, her yıl 26 Ağustos'ta Sultan Alparslan'ın ordularıyla konuşlandığı bölgede törenlerin yapıldığını söyledi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan çalışmaları yerinde görmek için geldiklerini belirten Tiryaki, "Kaymakamımız ve belediye başkanımızı ziyaret ederek törenlere yönelik hazırlıkları bir kez daha gözden geçirdik. Aynı zamanda surlarla kaplı kalenin iç kısmında gezintiye çıktık. Buranın restorasyonu ile ilgili üniversiteden arkadaşlar çalışmalar yapıyor. Bu konuda da bilgi aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenen törenleri önemsediğini vurgulayan Tiryaki, "Ülke olarak önemsiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın ilgi ve alakaları var. Bakan yardımcısı olarak ben geldim. Hem etkinlik alanındaki hem de iç kaledeki kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde görmek için buradayım. Ümit ediyorum çalışmalar bundan sonra hızlanır." diye konuştu.

Bakan Tiryaki, ziyaret ve incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.