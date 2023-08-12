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        Arkadaşının tavsiyesiyle Muş'ta tekstil fabrikası kuran girişimci ihracatçı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:38
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        Arkadaşının tavsiyesiyle Muş'ta tekstil fabrikası kuran girişimci ihracatçı oldu
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        MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - İzmirli girişimci, arkadaşının tavsiyesiyle geldiği Muş'ta devlet desteklerinden yararlanarak kurduğu tekstil fabrikasında hem iç hem de dış pazar için takım elbise üretiyor.

        Muş'ta denim pantolon üretimi yapan Abdulkadir Gül, İzmir'de tekstil sektöründe yatırımları olan arkadaşı Mustafa Benli'ye Muş'ta yatırım yapmanın avantajlarını ve devletin sağladığı destekleri anlattı.

        Bu bilgiler üzerine Muş'ta yatırım yapmaya karar veren Benli, 4 ay önce merkeze bağlı Sungu beldesinde valiliğin tahsis ettiği 5 bin metrekare alanda fabrika kurdu.

        Devletin sağladığı teşviklerden yararlanarak ilk etapta 110 genci istihdam eden Benli, fabrikada dikilen takım elbiseleri birçok ilin yanı sıra ABD, Hollanda, Almanya, İtalya ve Fransa'ya gönderiyor.

        Benli, AA muhabirine, tekstil fabrikasını 4 ay önce Sungu Tekstilkent'e inşa ettiklerini ve üretime başladıklarını söyledi.

        Fabrikada hem yurt içi hem de yurt dışı için üretim yaptıklarını belirten Benli, "Hedefimiz doğrultusunda 500 kişiye istihdam sağlayacağız. Bu personel kadrosuyla aylık 30 bin takım elbise üretimi gerçekleştireceğiz. Buraya gelişimizle tekstil ve hazır giyim sektöründe daha nitelikli eleman yetiştirilmesine imkan sağlıyoruz." dedi.

        - "Muş'tan ihracat yapıyoruz"

        Valilik tarafından kendilerine tahsis edilen alanda üretime başladıklarını dile getiren Benli, "Devletin sağladığı destekler yerle sınırlı değil. Muş'un 6. bölge teşvikleri kapsamında bulunduğunu belirtmek istiyorum. Bina desteği, SSK prim desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği alıyoruz. Bunun yanı sıra İŞKUR'un düzenlediği İşbaşı Eğitim Programları da bulunuyor. Bu destekler bölgeye yatırım yapılmasının önünü açıyor." diye konuştu.

        Kendilerine bu imkanları sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yetkililere teşekkür eden Benli, "İş insanı Abdulkadir Gül, Muş'a gelişimize vesile oldu. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Onun tavsiyeleri doğrultusunda burada üretime başladık. O da şu anda bizim gibi üretim yapıyor. Muş'tan yurt dışına ihracat yapıyoruz." dedi.

        Fabrikada çalışan Kahramanmaraşlı Betül Berk de 6 Şubat depreminden sonra ailesiyle Muş'a taşındıklarını belirterek, "Planlama birimdeyim. Geldiğimizden beri burada çalışıyorum. Çok başarılı bir ekiple çalışıyorum. Burada çalışan personel ve bizler mutluyuz. Muş'a böyle bir yatırım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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