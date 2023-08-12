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        Muş'ta asfalt çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 15:33
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        Muş'ta asfalt çalışmaları sürüyor
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        MUŞ (AA) - Muş'ta belediye ekiplerinin asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Kültür Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, alt yapı çalışmalarından sonra İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri ile bağlantı yollarını asfaltlayacaklarını söyledi.

        Geçen yıl Erzurum Caddesi, Necmettin Erbakan Bulvarı, Hastane Kavşağı ile Hürriyet Caddesi'ni asfalta buluşturduklarını belirten Asya, "Şantiyemizde üretimini yaptığımız 30 bin ton ve müteahhit firmanın ürettiği 30 bin ton ile toplam 60 bin ton sıcak asfaltı kentin farklı noktalarında yollara seriyoruz. Vatandaşımızın kentte her alanda konforlu hizmet alabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda havanın yağışsız gitmesini fırsata çevirerek asfalt serme çalışmalarımıza hız kattık." diye konuştu.

        Birçok noktada alt yapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Asya, şunları kaydetti:

        "Bu yıl yaklaşık 15 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirerek şehrimizde artık insanlarımızın ayaklarını tozdan ve çamurdan arındırdık. Sıcak asfalt kaplama çalışmaları sonrası ulaşımın daha rahat ve konforlu hale getirilmesi için çalışıyoruz. Mahallelerimizden yoğun şekilde yol talebi geldi. Biz de vatandaşlarımızın bu taleplerini karşılamak amacıyla yoğun bir çalışma sürecine girdik."

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