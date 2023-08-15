Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yaz tatilinde de üretimin sürdüğü meslek lisesinde hedef 6 milyon lira ciro

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaz tatilinde de üretimin sürdüğü meslek lisesinde hedef 6 milyon lira ciro
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta yaz tatilinde de kurumlardan ve çeşitli firmalardan gelen siparişlere göre üretimin sürdüğü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yıl sonuna kadar 6 milyon lira ciro elde edilmesi hedefleniyor.

        Mobilya, metal, inşaat ve elektrik-elektronik teknolojileri gibi bölümlerde eğitim gören Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 100 öğrencisi, döner sermaye kapsamında okulun atölyelerinde öğretmenleriyle çalışmaya devam ediyor.

        Kentin yanı sıra birçok ilden resmi kurum ve özel kuruluşların siparişlerini yetiştirmeye çalışan öğrenciler, büro mobilyası, sıra, masa, öğretmen masası, sandalye, ranza, dolap, kitaplık, basketbol potası, kale direği ve tenis masası gibi birçok ürün üretiyor.

        Bu sayede hem kendilerini geliştirme imkanı bulan hem de gelir ede eden öğrenciler, zaman zaman köylere de giderek mobilyaların montajını yapıyor.

        Geçen yıl yapılan üretimle 3 milyon 607 bin 147 lira ciroya ulaşan meslek lisesinde, bu yılın sonuna kadarki hedef ise 6 milyon liraya ulaşmak.

        - "Okulumuz fabrika gibi çalışıyor"

        İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine, okulun 1952'de kurulduğunu, döner sermaye ile Muş'a ve ülkeye hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

        Yaz tatilinde de okulda üretimin sürdüğünü, öğretmenler ve öğrencilerin atölyelerde çalıştığını anlatan Kıvanç, şöyle konuştu:

        "Bu yıl temmuz itibarıyla okulumuzun cirosu 3 milyon 52 bin liraya ulaştı. Öğrencilerimize döner sermaye kapsamında 368 bin lira ödeme yaptık. Öğrencilerimizin katkılarıyla özel sektör ve kurumlardan verilen siparişler zamanında üretilerek hem ilimizdeki okullarımıza hem de diğer illere gönderiliyor. Geçen hafta Adıyaman, Sivas, Kayseri ve Şanlıurfa'ya öğrencilerimizin yaptığı sıra ve masaları gönderdik. Bundan sonra da sevkiyat devam edecek. Okulumuz fabrika gibi çalışıyor."

        Kıvanç, hedeflerini sürekli büyüttüklerini ve daha çok yere ürün göndermek istediklerini belirterek, "Böylece hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacağız. Meslek lisesi öğrencilerimiz büyük özveri gösteriyor. Diğer öğrencilerimiz tatil yaparken meslek lisesi öğrencileri çalışarak ailelerine maddi anlamda katkıda bulunuyor. Burada donanımlı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Okulun müdürü Erhan Subaşı ise Türkiye'nin en köklü liselerinden birinde görev yaptığını ve 1102 öğrencilerinin bulunduğunu ifade etti.

        Tam yıl üretim yaptıklarını dile getiren Subaşı, "Okulumuzdaki döner sermaye işletmesinde tüm bölümlerimiz aktif olarak üretim yapıyor. Bu yıl hedefimiz 6 milyon lira ciroya ulaşmak. Okulumuzda 100'ün üzerinde öğrenci döner sermaye işletmesinde çalışıyor. Verilen siparişler doğrultusunda üretim yapılıyor. Kent merkezi ve köylerdeki okullara giderek ürünlerimizin montajını yapıyoruz. Birçok firma okulumuza gelip, öğrencileri stajyer olarak almak istiyor." diye konuştu.

        Öğrencilerden Yunus Emre Aksoy da "Atölyede mobilya ve farklı ürünler üretiyoruz. Yaz tatilinde aileme katkıda bulunuyor ve kendi harçlığımı kazanıyorum. Çalışarak kendimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde

        Benzer Haberler

        Muş'ta asfalt çalışmaları sürüyor
        Muş'ta asfalt çalışmaları sürüyor
        Arkadaşının tavsiyesiyle Muş'ta tekstil fabrikası kuran girişimci ihracatçı...
        Arkadaşının tavsiyesiyle Muş'ta tekstil fabrikası kuran girişimci ihracatçı...
        Muş'ta kurt saldırısına uğrayan 35 koyun telef oldu
        Muş'ta kurt saldırısına uğrayan 35 koyun telef oldu
        Muş'ta 141 kadın 184 milyon lira hibe desteğinden yararlanarak iş kurdu
        Muş'ta 141 kadın 184 milyon lira hibe desteğinden yararlanarak iş kurdu
        Muş'ta çocuklar ve gençler Çar Çayı'nda yüzerek serinliyor
        Muş'ta çocuklar ve gençler Çar Çayı'nda yüzerek serinliyor
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürü...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürü...