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        Bulanık'ta engellilere tekerlekli sandalye desteği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:13
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        Bulanık'ta engellilere tekerlekli sandalye desteği
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        MUŞ (AA) - Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Sevgi, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilçedeki engellilere tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

        Dernek başkanı Selahattin Turan, iş insanı Cevdet Ayhan Çelik ile Şehittahir köyünde yaşayan Umut (25) ve Ramazan Topçu (24) kardeşleri ziyaret ederek ihtiyaç duydukları tekerlekli sandalyeleri teslim etti.

        Turan, sosyal sorumluluk projeleri çevresinde sosyal farkındalığı geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Engellileri sevindirme adına gönülden gönülle köprüler kurmaya çalıştıklarını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "Bugün iki güzel kardeşimizi ziyaret ettik. Bursa'dan getirttiğimiz tekerlekli sandalyelerini takdim ettik. Sevgi tohumları ekmeye, gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımıza destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Topçu kardeşler de Turan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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