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        Muşlu ailelerin HDP önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:35
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        Muşlu ailelerin HDP önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı
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        MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 44 aileye, bir aile daha katıldı.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

        Sayıları 45'e yükselen ailelerden bazıları, HDP il başkanlığı binası önünde bir araya gelerek, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

        Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme yeni katılan Reşit Vural, 20 yıl önce oğlu Muhyettin ve 6 yıl önce kızı Elif Vural'ın zorla kaçırıldığını, onlara kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

        Gözyaşlarına hakim olamayan Vural, gazetecilere, her hafta HDP il binası önünde bir araya gelen ailelere destek verdiğini ve onlarla beraber mücadele edeceğini dile getirdi.

        Çocuklarını HDP'den istediğini belirten Vural, "Biz perişan durumdayız, oğlumu ve kızımı istiyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Kızım okul okuyordu. O zaman cebimde 10 liram varsa onun 5 lirasını kızıma veriyordum. Eve aç gidiyordum ama gocunmuyordum. Allah kabul etmesin, kızımı kandırıp dağa kaçırdılar. Kızım götürüldüğünde 14 yaşındaydı. Şimdi 20 yaşlarında. Buraya geldim ve çocuklarımı istiyorum." diye konuştu.

        Yılmaz Direk ise eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle yaşadıklarını anlatan Direk, "Oğlumu HDP'den alacağım, yeter ki bana ulaşsın. Çocuğumu onlara yem etmem. Onun yeri dağ değil. Allah devlete zeval vermesin. Oğlum, korkma, gel. Cezan varsa çekersin, yoksa devlet seni serbest bırakır. Bizim tek varlığımız sensin. Bizi düşün ve yanımıza gel." dedi.

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