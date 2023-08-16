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        Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:58
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        Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor
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        MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdunda yapılan değerlendirme toplantısına, Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, kanaat önderleri, iş insanları, STK temsilcileri, siyasi parti başkanları ve muhtarlar katıldı.

        Toplantıda, 26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı etkinlikleri için yapılacak hazırlıklar ve yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

        Bayram ve Altın, herkesi Malazgirt Zaferi kutlamalarına davet etti.

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