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        Muş'ta öğretmenler okul bahçesinde yetiştirdikleri sebzelerin hasadını yaptı

        Muş'ta Rekabet Kurumu Mesleki Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler, öğrencilerinin de yardımıyla okul bahçesindeki arazide yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:45
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        Muş'ta öğretmenler okul bahçesinde yetiştirdikleri sebzelerin hasadını yaptı
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        MUŞ (AA) - Muş'ta Rekabet Kurumu Mesleki Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler, öğrencilerinin de yardımıyla okul bahçesindeki arazide yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti.

        Havanın ısınmasıyla okul yerleşkesindeki 2 dönüm alanda sebze fidelerini toprakla buluşturan öğretmenler, özenle baktıkları bahçeden ürün almaya başladı.

        Müdür Yardımcısı Rıdvan Subaşı, gazetecilere, okul bahçesindeki arazide yetiştirilen sebzelerin hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Daha önce atıl durumda olan bahçeyi toprak ve gübreyle zenginleştirdiklerini dile getiren Subaşı, şöyle konuştu:

        "Burada öğrencilerimizle domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi sebze fideleri ektik. Yetişen sebzeleri, okul açıldığında pansiyondaki öğrencilerimize, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Verimli bir mahsul elde ettik. Faydalanmak isteyen herkese kapımız açık. Bahçemizin ilk hasadını yaptık ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin tespitini yaparak dağıtıma başlayacağız."

        Üretime önem verdiklerini belirten Subaşı, "Öğrencilerin emeğiyle onları üretime dahil ediyoruz. Bahçemizi genişletmeyi düşünüyoruz. Burası daha önce atıl durumdaydı. Toprak ve gübre getirerek damlama sulama sistemi kurduk. Atıl durumdaki bahçemizi bu şekilde değerlendirdik." dedi.

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