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        Muş'ta 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 21:50
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        Muş'ta 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        MUŞ (AA) - Muş'ta 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

        Muş-Bingöl kara yolunun 8. kilometresindeki Kıyık köyü yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 44 ADC 697, 49 T 0101, 33 B 1843, 46 VG 570, 06 BDD 685 ve 46 BG 570 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti, 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Trafiğin kontrollü sağlandığı yolda, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Sürücülerden Hakan Ataklı, "Murat Köprüsü'ne gidiyorduk. Kazayı 800 metre ileride gördüm. Arabamı sağa çektim. Bir otomobil gelip arabama çarptı. Araçta ailem ve kız kardeşim vardı. Onlarda bir sıkıntı yok çok şükür." dedi.

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