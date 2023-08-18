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        Malazgirt'te "Zaferin İzinde Malazgirt" belgeselinin galası yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 09:48
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        Malazgirt'te "Zaferin İzinde Malazgirt" belgeselinin galası yapıldı
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        MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi tarafından hazırlanan "Zaferin İzinde Malazgirt" belgeselinin galası Malazgirt ilçesinde yapıldı.

        "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi" kapsamında çekilen belgeselin gala programı, Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda yönetmenliğini Coşkun Aral ve Murat Toy'un yaptığı belgesel izlendi.

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, yaptığı konuşmada, Malazgirt'in bin yıllık tarihte çok önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

        Bayram, "Bin yıllık serüvenimizde Malazgirt'in silinemez, ötelenemez, ertelenemez çok önemli bir değeri var. Açıkçası vücut mekanımız, varoluş mekanımız, varlık mekanımız diyebileceğimiz yerlerden bir tanesi." dedi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise çok önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

        Savaş alanının tespiti için 4 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini belirten Alican, "Malazgirt benim içim çok önemli bir yer. İlk kitabımın ismi Malazgirt. Aklımızda hep bir belgesel çekme fikri vardı. Sağ olsunlar bize Türkiye'nin en iyi gazetecilerinden biri olan Coşkun Aral hocamız yardımcı oldu. Çok güzel bir çalışmaya imza attık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Malazgirt gibi tarihi bir ilçede belgesel çekmenin bir onur olduğunu belirten yönetmen Coşkun Aral da projeye destek verenlere teşekkür etti.

        Malazgirt Savaşı tespit çalışmalarına danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik de dört yıldır bölgede çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

        Çevik, "Savaş alanı arkeolojisi kapsamında ilk kez böyle bir çalışma bu büyük zafer için yapılıyor. Malazgirt Savaşı Malazgirt'te oldu. Biz sadece bunun delillerini arıyoruz. Yazılı kaynaklar savaşın 12 kilometrelik platoda olduğunu gösteriyor. Bilimsel anlamda delillerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu yaparak Malazgirt'i Çanakkale yapmak istiyoruz. Bu topraklardaki varlığımızın iki büyük mekanı var. Biri Çanakkale, imanın direnişin serden ve yardan geçmenin adı. Diğeri de bütün bu hikayenin başladığı Malazgirt." diye konuştu.

        Programa, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve kurum amirleri katıldı.

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