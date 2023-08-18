Muş'ta yaz okulu kapanış programı düzenlendi

MUŞ (AA) - Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilciliğince (TÜGVA) yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜGVA İl Temsilcisi Hasan Basri Meriç, yaptığı konuşmada, vakfın amacının gençlere sorumluluk vererek önlerini açmak olduğunu söyledi.

Yaz okullarına 1600 öğrencinin katıldığını ve 7 hafta sürdüğünü ifade eden Meriç, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, ilmihal gibi dini eğitimlerle, kültür ve tarih gezileriyle, öğrenci buluşmalarıyla, spor aktiviteleriyle dolu dolu bir süreç geçirdiler. Çocuklar yaz döneminde hem öğrendi hem de eğlendi. Yaz okulu projesi bizim için bir bitiş değil, başlangıç. Gençlerimize yeni eğitim öğretim döneminde eğitimlerini destekleyici yeni proje ve faaliyetler sunacağız. Bugün de yaz okulu programının sonuna geldik. Biz bu gençliğe güveniyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı ailesi olarak onlarla beraber inşallah böyle yürümeye kararlıyız."

Programa, davetliler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.