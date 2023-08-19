Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te incelemelerde bulundu

MUŞ (AA) - Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Beraberindeki Vali Yardımcısı Hasan Taş ile Malazgirt'e gelen Çakır, Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve Okçular Vakfı yetkilileri tarafından karşılandı.

Vali Çakır, etkinliklerin yapılacağı Tarihi Milli Park'ta yapılan çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Zafer Anıtı'nın bulunduğu alanı da gezen Çakır, Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi kapsamında yürütülen kazılara başkanlık ilgili Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik ile sohbet etti.