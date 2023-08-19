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        Muş'ta HÜDA-PAR Merkez İlçe Kongresi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:27
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        Muş'ta HÜDA-PAR Merkez İlçe Kongresi yapıldı
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        MUŞ (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Merkez İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi yapıldı.

        Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen kongre Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Divan kurulunun seçilmesinin ardından konuşan Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, seçimde 4 milletvekiliyle meclise girdiklerini belirtti.

        Her seçimde bir öncekinin üzerine çıktıklarını dile getiren Ramanlı, "İmkansızlıklar bizim için bir engel değil. İşte bugün sizlerin de teşvikleri, önerileri doğrultusunda bir ittifak çatısı altında 14 Mayıs seçimleri sonrasında partimiz artık mecliste. Sesimiz mecliste duyulsun, milletin meclisinde hür davamızın sesi yükselsin. Hem bütün Türkiye'ye hem de bütün İslam coğrafyasına bu davamızı götürmek istedik." dedi.

        Tek listeyle girilen kongrede Ramazan Karabulut, tüm delegelerin oyunu alarak merkez ilçe başkanlığına seçildi.

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