Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişinin katılması hedefleniyor

        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına 100 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:41 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişinin katılması hedefleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ (AA) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına 100 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini belirtti.

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile kentteki Göletli Park'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Şimşek, ağustosun şanlı tarihin en önemli aylarından biri olduğunu söyledi.

        Sultan Alparslan ve askerlerinin kazandığı zaferle Anadolu'nun kapısının açıldığını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

        "Bugün yine aynı heyecanı yaşıyoruz. Bu yıl şanlı zaferin 952'inci yılını kutlayacağız. Cumhurbaşkanımızın bu etkinliklere katılması bizi fazlasıyla sevindiriyor. Bütün teşkilatlarımız, kamu kurumlarımız, vatandaşlarımızla bu heyecanı tekrar yaşamak için seferber olduk. İnşallah Cumartesi günü saat 10.00'da, Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle 100 bin kişiyi Malazgirt'e getirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızda da aynı heyecanı görüyorum. Gerekli duyuruları yapıyoruz. 'Evimiz evinizdir, Malazgirt hepimizindir' sloganıyla tüm vatandaşlarımızı kutlamalara bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Malazgirt Zaferi'nin 952. yılında Muşlular olarak 100 bin misafirimizi bekliyoruz."

        Başkan Asya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapılacak Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Şölen havasında bir kutlama yapacaklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

        "Etkinlikler kapsamında belediye olarak sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumlarıyla, meslek odalarıyla, teşkilatlarımızla o gün Malazgirt'te olacağız. Şanlı zaferin 952'inci yılında, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde aynı destanları yad etmek üzere tüm halkımızı Malazgirt'e bekliyoruz. Kutlamalara katılmak isteyen bütün vatandaşlarımızın Malazgirt'e intikali için ücretsiz servisler tahsis edilecektir."

        Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İETT otobüsünde gerginlik! Zorla indirildi
        İETT otobüsünde gerginlik! Zorla indirildi
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Muş'ta bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Muş'ta bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Muş'ta berivanların süt sağım mesaisi sürüyor
        Muş'ta berivanların süt sağım mesaisi sürüyor
        Malazgirt Türklere Anadolu'nun kapılarını açan şanlı zaferin yıl dönümüne h...
        Malazgirt Türklere Anadolu'nun kapılarını açan şanlı zaferin yıl dönümüne h...
        Muş'ta HÜDA-PAR Merkez İlçe Kongresi yapıldı
        Muş'ta HÜDA-PAR Merkez İlçe Kongresi yapıldı
        Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te incelemelerde bulundu
        Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te incelemelerde bulundu
        Muş'ta yaz okulu kapanış programı düzenlendi
        Muş'ta yaz okulu kapanış programı düzenlendi