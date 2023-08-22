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        Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü nedeniyle meşale yakıldı, Türk bayrağı açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 22:21 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:37
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        Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü nedeniyle meşale yakıldı, Türk bayrağı açıldı
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        MUŞ (AA) - Muş Kardeşlik Platformu üyeleri, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında meşale yaktı, Türk bayrağı açtı.

        Tarihi Murat Köprüsü'ndeki Alparslan Parkı'na giden platform üyeleri, meşale yaktı, 6 metrelik Türk bayrağını dalgalandırdı.

        Platform üyesi Gıyasettin Seçkin, AA muhabirine, Malazgirt ruhu ve manevi ikliminin evrensel olduğunu söyledi.

        Murat Köprüsü'ndeki Alparslan Parkı'na Türk bayrağı asarak etkinliklere katkı sağladıklarını belirten Seçkin, "Platform olarak etkinliklere buradan başladık. Başta Muş halkı olmak üzere tüm Türkiye'yi Malazgirt'te davet ediyoruz. Zafer kutlamalarını beraber yaşayalım istiyoruz. Bu kapsamda dev bayrağımızı dalgalandırdık, meşalelerimizi yaktık. Platform olarak bu işi başlattık. Bu etkinliklerimiz 26 Ağustos'a kadar beldelerimizde, köylerimizde devam edecektir." diye konuştu.

        Muş Köy-Gel Derneği Başkanı ve platform üyesi Murat Çaldır ise Malazgirt etkinliklerinin sadece 24-26 Ağustos'a sığdırılmaması gerektiğini kaydetti.

        Bu amaçla "Alparslan'ın Otağı"nda meşale yakarak bayrak açtıklarını vurgulayan Çaldır, "Malazgirt etkinliğinin Türkiye'nin her tarafına yayılmasını arzu ediyoruz. Çünkü Malazgirt yurt savunması değil, yurt edinme hadisesidir." dedi.

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