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        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Malazgirt Zaferi mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:06 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:06
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        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Malazgirt Zaferi mesajı
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        MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Başkan Asya, mesajında, Malazgirt Zaferi ile Anadolu'da yeni bir medeniyetin inşa edildiğini belirtti.

        Zaferin köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

        "Kazanılan bu büyük zaferle bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Dünya durdukça yaşamak istediğimiz Anadolu'da, millet olarak barış içinde, birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı, geçmişimizdir. Amacımız, geçmişimizden aldığımız ilhamla, dünya ülkeleri arasında varlığımızı onurlu bir şekilde devam ettirmek. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi'nin 952. yıldönümünü kutluyorum. Tüm hemşerilerimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile Malazgirt'te gerçekleştirilecek olan etkinliklere davet ediyorum."

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