Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta cayrokopterli trafik denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:16 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta cayrokopterli trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ (AA) - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, cayrokopterle trafik denetimi gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenli şekilde törenlere katılımının sağlanması amacıyla önlemler alındı.

        Bu kapsamda, Malazgirt/Ahlat ve Malazgirt/Bulanık kara yolunda cayrokopter ile havadan trafik denetimi yapan ekipler, sürücüleri uyardı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        Yusuf daha 8 yaşındaydı! Büyük acı!
        Yusuf daha 8 yaşındaydı! Büyük acı!
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

        Benzer Haberler

        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Malazgirt Zaferi mesajı
        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Malazgirt Zaferi mesajı
        Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü coşkusu yaşanıyor
        Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü coşkusu yaşanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıldönümü kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıldönümü kutlanıyor
        GRAFİKLİ - Sultan Alparslan, Malazgirt'te ordusundan 4 kat büyük Bizans ord...
        GRAFİKLİ - Sultan Alparslan, Malazgirt'te ordusundan 4 kat büyük Bizans ord...
        Malazgirt'te zaferin 952'nci yılı kutlamaları başladı
        Malazgirt'te zaferin 952'nci yılı kutlamaları başladı
        Muş'ta öğretmenler, okulda yıpranmış sıra ve masaları onardı
        Muş'ta öğretmenler, okulda yıpranmış sıra ve masaları onardı