Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.

Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerin 2. gününde cirit, güreş müsabakaları ile at yarışlarını izleyen vatandaşlar, ok atma ve ata binme heyecanı yaşadı.

Çocuklar da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan alanlarda oyun oynadı.

Jandarma personelinin helikopterle gerçekleştirdiği "üzüm salkımı" gösterisini izleyen vatandaşlar, atlı jandarma birlikleriyle fotoğraf çektirdi.

Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 18 etkinlik alanında çocukları ve gençleri eğlendirdiklerini söyledi.

Zeka oyunları, balon şişirme, yüz boyama, okçuluk, mini golf gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten Karataş, "Burada çocukların güzel zaman geçirmesi için Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gün boyu faaliyet yürütüyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz güzel zaman geçiriyor. Vatandaşlara hediyelerimiz oluyor." diye konuştu.

Erzurum'dan gelen Söğütlü Atlı Spor Kulübü sporcusu Okan Murat Mutlu da 1071 Malazgirt anısına alanda cirit oynadıklarını dile getirdi.

Alanda düzenlenen diğer etkinliklere de katıldıklarını anlatan Mutlu, "Çok güzel faaliyetler var, herkesin buraya gelmesini İstiyoruz. Ata sporlarımızın canlanmasını istiyoruz. Ok atmaya geldik. Amacımız spor dallarını sevdirmek. Burada ok atmayı bilmeyenlere eğitim veriliyor. İnsanların spor dallarıyla bir araya gelmesi lazım." dedi.

Bulanık ilçesinden ailesiyle etkinlik alanına gelen çocuklardan Yusuf Eren Yılmaz da "Satranç oynadık, pamuk şeker ikram ettiler. Ok atma etkinliği var. Gençlik liderleri bize çok yardımcı oldu. Hem zaferin coşkusunu yaşıyoruz hem de kültürümüzü tanıyoruz." diye konuştu.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da etkinlik alanında helikopter gösterisini izledi, stantları ziyaret etti.