Muş Valisi Çakır'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

MUŞ (AA) - Muş Valisi Avni Çakır, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, Malazgirt ruhunun tarih boyunca milletin ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin şanlı tarihte yeni bir dönemin kapılarını açtığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibarıyla Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve komutanlarının üstün cesaret ve kahramanlıkları, ilim ve irfan geleneğiyle büyük bir medeniyetin temellerini atmıştır. Adalet ve merhametle devletini ihya ve inşa eden Sultan Alparslan bugün dahi tesirini hissettiğimiz dört kıtada hüküm süren kardeşliğin meşalesini yakmıştır. Aydınlık geleceğimizin mimarları olan gençlerin tarihi iyi öğrenmesini sağlayarak, tarihi bilincin canlı tutulması için Malazgirt Zaferi, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi daha birçok destansı mücadeleye layık olduğu vefanın gösterilmesi adına bu coşkuyu paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Sultan Alparslan ve şanlı ordusu başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnetimizi sunuyorum."