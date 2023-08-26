Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:40 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ (AA) - Muş Valisi Avni Çakır, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, Malazgirt ruhunun tarih boyunca milletin ilham kaynağı olduğunu belirtti.

        Malazgirt Zaferi'nin şanlı tarihte yeni bir dönemin kapılarını açtığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibarıyla Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve komutanlarının üstün cesaret ve kahramanlıkları, ilim ve irfan geleneğiyle büyük bir medeniyetin temellerini atmıştır. Adalet ve merhametle devletini ihya ve inşa eden Sultan Alparslan bugün dahi tesirini hissettiğimiz dört kıtada hüküm süren kardeşliğin meşalesini yakmıştır. Aydınlık geleceğimizin mimarları olan gençlerin tarihi iyi öğrenmesini sağlayarak, tarihi bilincin canlı tutulması için Malazgirt Zaferi, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi daha birçok destansı mücadeleye layık olduğu vefanın gösterilmesi adına bu coşkuyu paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; Sultan Alparslan ve şanlı ordusu başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnetimizi sunuyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Benzer Haberler

        Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı geçen yıl 200 bin ziyaretçiy...
        Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı geçen yıl 200 bin ziyaretçiy...
        Muş'a şehit ateşi düştü
        Muş'a şehit ateşi düştü
        Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor
        Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor
        Muş'ta cayrokopterli trafik denetimi yapıldı
        Muş'ta cayrokopterli trafik denetimi yapıldı
        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Malazgirt Zaferi mesajı
        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Malazgirt Zaferi mesajı
        Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü coşkusu yaşanıyor
        Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü coşkusu yaşanıyor