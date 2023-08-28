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        Belediye Başkanı Asya, depremde enkazdan kurtarılan çocuğun kirvesi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:36 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:36
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        Belediye Başkanı Asya, depremde enkazdan kurtarılan çocuğun kirvesi oldu
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        MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da enkaz altından kurtarılan Ömer Yiğit Kılıçcı'nın kirvesi oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sünnet Şöleni" sonrası çocuklar evlerinde ziyaret ediliyor.

        Sünnet edilen çocukları ziyaret eden Asya, Kepenek TOKi'de ikamet eden ve belediye tarafından sünnet ettirilen Kılıçcı'nın kirvesi oldu.

        Asya, gerçekleştirdikleri şölen ile kent sakinlerine güzel bir etkinlik ortamı oluşturduklarını belirtti.

        Çocukların hayatlarındaki önemli ana öncülük ettiklerini ifade eden Asya, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın sünnetlerini yaptırıyoruz. Daha sonra evlerine gidererek ailelerimizi tebrik edip evlatlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün özel bir ziyaretimiz oldu. Hepimizi derinden etkileyen deprem felaketi sonrası Malatya'da enkaz altından sağ olarak çıkarılan Ömer Yiğit evladımızı ziyaret ettik. Sünnetinde kirvesi olduk. Canı yandığı için belki o mutlu değildi ama biz enkazdan kurtarıldığı için, özel anının şahidi olduğumuz için mutluyduk. Rabbim onu ailesine bağışlasın."

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