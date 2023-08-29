Muş Belediye Başkanı Asya'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında milletin kahraman ordusuyla birleşerek kazandığı büyük zaferin 101. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içinde gururla kutladıklarını söyledi.

Kazanılan şanlı zaferin bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen aynı şuur ve ruhla, ecdadımızdan emanet olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Devletimizin temellerinde yer alan yüksek ruh ve şuur, milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, hangi şart altında olursak olalım her zaman canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."