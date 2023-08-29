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        Muşlu çiftçi sulama kanalının üzerine kurduğu düzenekle 15 dönümlük tarlasını suluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:22 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:30
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        Muşlu çiftçi sulama kanalının üzerine kurduğu düzenekle 15 dönümlük tarlasını suluyor
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        MUŞ (AA) - Muş'un Serinova beldesinde yaşayan 75 yaşındaki çiftçi Seyitgül Yüzgül, sulama kanalının üzerine tahtadan yaptığı çark ve kurduğu düzenekle 15 dönümlük arazisini suluyor.

        Yüzgül, tahta ve atıl malzemeler kullanarak 2 yıl önce yaptığı 6 metre yüksekliğindeki çark ve 150 metre uzunluğundaki borular sayesinde tarlasına suyu ulaştırdığını söyledi.

        Elektrik ve akaryakıta ihtiyaç duymadan tarlasını suladığını anlatan Yüzgül, "Bu tarlaya meyve ağaçları diktiğimde su yoktu. Maddi durumum da çok iyi değildi. Bu düzenek aklıma geldi. 18 tahtadan oluşan bu düzenek su değdiğince dönüyor. Çarkın dönmesi sonucu tahtalara bağladığım bidonlar sayesinde küvete su taşınıyor ve borular aracılığıyla tarlaya ulaşıyor. 150 metre uzaklıktaki 15 dönümlük tarlamı suluyorum. Bu düzenek sayesinde elektrik ve mazottan tasarruf sağlıyorum." diye konuştu.

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