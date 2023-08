Muş Valisi Avni Çakır'dan 30 Ağustos Zafer Bayramını mesajı

MUŞ (AA) - Muş Valisi Avni Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, tarihin her safhasında hür ve onurlu yaşamaktan asla taviz vermeyen milletin, vatanı, bayrağı ve istikbalini her şeyin üstünde tutuğunu, sahip olduğu kadim gaza anlayışı ve sarsılmaz iradesiyle bu uğurda nice şanlı zaferlere imza attığını belirtti.

26 Ağustos 1071'de Malazgirt savaşıyla Anadolu'yu yurt yapan milletin, 26 Ağustos 1922'de başlayan 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle Anadolu'nun yurt kalmasını sağladığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Bu büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır. Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Gücünü birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."