Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:29 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ (AA) - Malazgirt ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.

        Programa Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Pınar Özçulcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile askeri erkan katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Akılalmaz kaza! Savrulup karşı yönden gelen aracın altında kaldı!
        Akılalmaz kaza! Savrulup karşı yönden gelen aracın altında kaldı!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        127 yıllık su şebekesi patladı!
        Kanlı Ay büyüledi
        Kanlı Ay büyüledi
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Avni Çakır'dan 30 Ağustos Zafer Bayramını mesajı
        Muş Valisi Avni Çakır'dan 30 Ağustos Zafer Bayramını mesajı
        Muşlu çiftçi sulama kanalının üzerine kurduğu düzenekle 15 dönümlük tarlası...
        Muşlu çiftçi sulama kanalının üzerine kurduğu düzenekle 15 dönümlük tarlası...
        Muş Belediye Başkanı Asya'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Muş Belediye Başkanı Asya'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Muş Belediye Başkanı Asya, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
        Muş Belediye Başkanı Asya, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
        Belediye Başkanı Asya, depremde enkazdan kurtarılan çocuğun kirvesi oldu
        Belediye Başkanı Asya, depremde enkazdan kurtarılan çocuğun kirvesi oldu
        Muş'ta 70 yaşındaki Bağlım, kurumuş ağaç dallarıyla baston ve süs eşyası ya...
        Muş'ta 70 yaşındaki Bağlım, kurumuş ağaç dallarıyla baston ve süs eşyası ya...