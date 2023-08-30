Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
MUŞ (AA) - Malazgirt ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.
Programa Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Pınar Özçulcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile askeri erkan katıldı.