Muş'ta karpuz hasadına başlandı

MUŞ (AA) - Muş'ta 20 bin dekar alana ekimi yapılan karpuzun hasadına törenle başlandı.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Alican köyünde gerçekleştirilen törene katılan Vali Avni Çakır, dünya genelinde tarım ve gıdanın öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Muş'un verimli topraklara sahip olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"İlimizin sanayideki kapasitesi belli. İnşallah bunu bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız. Dolayısıyla bu bölgede tarımı en üst seviyeye çıkartmaya mecburuz. Kapalı devir sulama sisteminin birinci etabının ihalesi gerçekleştirildi. Eylül itibarıyla çalışmalar başlayacak. İlk etapta yaklaşık 167 bin dönüm alan sulanacak. İnşallah bu kademe kademe tüm Muş Ovası'nı da kapsayacak. Böyle olunca sahip olduğunuz arazinin dönüm fiyatı artacaktır. Vatandaşlarımız hem kendisinin hem de çocuklarının geleceğini teminat altına almış olacak."

Belediye Başkanı Feyat Asya da Muş Ovası'nın geniş arazilerinde birçok ürünün yetiştiğini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise kentte bu yıl 20 bin dekar alanda karpuz ekiminin gerçekleştiğini ve 150 bin ton ürün elde edilmesini beklediklerini söyledi.

Gün, hasadın tamamlanmasıyla ekonomiye yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira katkı beklediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından hasada başlandı, katılımcılara karpuz ikram edildi.