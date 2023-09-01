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        Muş'ta "Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi" tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:45
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        Muş'ta "Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi" tanıtıldı
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        MUŞ (AA) - Muş'ta "Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen proje için öğretmenevinde toplantı düzenlendi.

        Programda konuşan Vali Avni Çakır, bölgedeki istihdamın artırılması, tarım ve tarıma dayalı ekonominin geliştirilmesi için güzel projelerin hazırlandığını söyledi.

        Kentin potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Çakır, "Çok büyük bir sermayeye sahibiz. O da genç iş gücüdür. Şu an Türkiye nüfusundaki artış hızı Fransa'nın gerisinde. Kaliteli işçi aradığınız zaman, hele hele batı illerinde çok zorlanıyorsunuz. Muş'a baktığınız zaman, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerin başında geliyor. Üçüncü büyük ovaya sahibiz. Bu bölgemizin öne çıkan önemli zenginliklerinden bir tanesi. Nüfus olmazsa, genç, çalışkan, nitelikli nüfusunuz olmazsa bu alan bir işe yaramıyor." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Feyat Asya da "Aslımız tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Çocukluğumda hatırlarım bu memlekette çok ciddi para sirkülasyonu olurdu. Süt, tekel, et kombinası ve şeker pancarı parası döneminde çok ciddi paralar iç piyasaya girerdi. Belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri olarak farklı proje desteklerini gördük. Bu proje en kıymetlisi. İstihdama dayalı." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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