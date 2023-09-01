Muş Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantısını yaptı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Meclisi, eylül ayı toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediyede düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Asya, kentin birçok noktasında çalışma yürütüldüğünü söyledi.

İçme suyu için de projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Asya, "İçme suyumuzun şehre ulaştırılmasıyla ilgili süreci adım adım takip ediyoruz. Yeni isale hattına su verildi. Teknik ekipler boruların testini ve temizliğini yaparak suyu veriyor. En büyük hayalimiz, suyun şehir merkezindeki depolarımıza gelmesi. Bizim için büyük bir proje." dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutlamalarını hatırlatan Asya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın riyasetinde düzenlenen bölge valilileri ve belediye başkanları toplantısına katıldık. Şehrimizin genel durumunu ve ihtiyaç duyulan yatırımları kendilerine arz ettik. Muş Ovası 2. etap sulama sistemi, Muş-Bulanık-Malazgirt kara yolunun duble yol olarak yapılması, Kurtik Kayak Merkezi, Muş çevre yolu gibi taleplerimizi iletme fırsatı bulduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla görüşme imkanımız oldu. Kent Meydanımızın yanı başında yapmak istediğimiz Bilim ve Kongre Merkezi Projemizi bakanımıza arz ettik. Projemizi çok beğendi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimiz için taş üstüne taş koyma gayretimiz devam edecek. Bu görev hiç bitmeyecekmiş gibi şehrimizin katma değerini yükseltecek çalışmalar yapacağız."