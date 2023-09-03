Muş'ta öğretmenlere "afet okur yazarlığı" eğitimi verildi

MUŞ (AA) - Muş'ta öğretmenlere yönelik "afet okur yazarlığı" eğitimi programı düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen eğitim programına Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de görevli okul öncesi öğretmenleri katıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülhamit Karademir, yaptığı açıklamada, okul öncesi öğretmenlerin beceri gelişimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Programa dört ilden 30 öğretmenin katıldığını anlatan Karademir, şunları kaydetti:

"AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığının da destek verdiği bu projenin yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık bütçesi var. Bu proje, kukla, Karagöz-Hacivat, etkileşimli okuma, drama, dijital oyunlaştırma, artırılmış gerçeklik gibi yaklaşımlar barındırıyor. Bu tekniklerin çocukların gelişim özelliklerini dikkate alarak doğru biçimde uygulanmasını önemsiyoruz. Çocukların teknolojik bir dünyada yaşadıkları hesaba katıldığında, projeye özellikle dahil ettiğimiz artırılmış gerçekliğe, dijital içeriklere yönelik uygulamalarımız var. Ayrıca etkileşimli okumaya yönelik bazı tekniklerimiz var. Amacımız çocukları sıkmadan, psikolojik olarak olumsuz etkilemeden, çağın özelliklerine uygun yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine destek olmak."

Okul öncesi öğretmeni Kübra Biset Atış da "Projenin kapsamı çok geniş. Aldığımız eğitimleri okulda uygulayabileceğiz. Drama alanında, sitem eğitimi ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla alakalı eğitim aldık. Direkt afet eğitimine yönelik kavramsal manada bir eğitim aldık." dedi.