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        Beşir Derneği, Muş'ta ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:25
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        Beşir Derneği, Muş'ta ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor
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        MUŞ (AA) - Beşir Derneği, Muş'taki depremzede ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Beşir Derneği İl Temsilcisi Mehmet Şah Sümer, ihtiyaç sahibi ve depremzede ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli alanda çalıştıklarını belirtti.

        Dernek olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Sümer, "Dernek olarak ihtiyaç sahibi ailelere her ay olduğu gibi bu ay da yardımda bulunduk. Sadece ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nda değil tüm yıl boyunca çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dernek olarak yardım severlere de çağrıda bulunduk. Her gün yeni hikayelere ve dramlara şahit oluyoruz. Gördüğümüz manzara ve anlatılan hikayeleri dinlediğimiz zaman daha çok çalışmamız gerektiğini biliyor ve bu sorumlulukla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Sümer, iş insanlarının yardımlarını ihtiyaç sahiplere ulaştırmaya talip olduklarını aktardı.

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