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        Muş'ta minibüste çıkan yangın söndürüldü

        Muş'ta park edildikten kısa süre sonra ilerlemeye başlayan ve alev alan minibüsteki yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 01:12 Güncelleme: 05.09.2023 - 01:12
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        Muş'ta minibüste çıkan yangın söndürüldü
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        Karşıyaka Mahallesi'nde yol kenarına park edildikten kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle ilerlemeye başlayan 49 M 0011 plakalı minibüsün ön tarafı alev aldı.

        Yangını fark eden şoför ve çevredekiler, minibüsün lastiklerinin önüne taş koyduktan sonra yangın tüpü ile alevlere müdahale etti.

        Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Minibüsün şoförünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri, hasar oluşan minibüste inceleme yaptı.

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