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        Muş'ta özel yetenek, beceri ve koordinasyon parkuru sınavı yapıldı

        Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince, 2023-2024 eğitim öğretim yılı özel yetenek, beceri ve koordinasyon parkuru sınavı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:40
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        Muş'ta özel yetenek, beceri ve koordinasyon parkuru sınavı yapıldı
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        Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, engellilerde beden eğitimi ve spor öğretmenliği, rekreasyon programı, spor yöneticiliği ve antrenörlük parkuru sınavına katılan 730 aday, kıyasıya mücadele etti.

        Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Karadağ, gazetecilere, fakülteye özel yetenek sınavıyla öğrenci aldıklarını söyledi.

        Geleceğin öğretmenleri, antrenörleri, rekreasyon uzmanları, spor yöneticileri ile engellilerde beden eğitimi ve spor öğretmenlerini, özel yetenek parkuru vasıtasıyla belirlediklerini anlatan Karadağ, şöyle konuştu:

        "Buraya müracaat eden adaylar, 4 unsur üzerinden değerlendiriliyor. Özel yetenek parkuru 2 ayaklı. Birincisi buradan aldığı puan, diğeri de spor özgeçmişi ve tecrübesi. Bu iki puan adayın özel yetenek puanı oluyor. Diğer unsurlar da adayın ortaöğretim başarı puanı ve TYT sınavından aldığı puanın etkisiyle bunlar harmanlanıp Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirtmiş olduğu sırlamaya koyuluyor. Adayların seçimi bu şeklide yapılıyor."

        Müracaatta bulunan 730 adaydan 255'nin kadın olduğunu kaydeden Karadağ, 2 gün erkeklerin, bir günde kadınların sınava gireceğini dile getirdi.

        İnternet üzerinden canlı yayınladıkları sınavların sorunsuz devam ettiğini vurgulayan Karadağ, "Bu yıl ki kontenjanımız 230. Öğretmenlik programlarında 800 bin barajına girmiş adaylar öğretmenlik programını tercih edebiliyor. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, engellilerde beden eğitimi ve spor öğretmenliği, rekreasyon programı, spor yöneticiliği ve antrenörlük olmak üzere 5 programımız aktif." dedi.

        Sınava başvuranlar arasında milli sporcuların da bulunduğunu bildiren Karadağ, bu sporcuların hem ülkeyi hem de illerini çeşitli platformlarda temsil ettiğini kaydetti.

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