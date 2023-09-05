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        Muş Belediyesi kuracağı 1530 metrekarelik serada çiçek ve süs bitkileri yetiştirecek

        Muş Belediyesi, bugüne kadar firmalardan temin ederek cadde, sokak ve parklarda kullandığı çiçekleri kendi imkanlarıyla yetiştirmek için sera projesini hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:46 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:46
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        Muş Belediyesi kuracağı 1530 metrekarelik serada çiçek ve süs bitkileri yetiştirecek
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Muş kara yolunda belediyeye ait 1530 metrekare alana kurulması planlanan serada, ihtiyaç duyulan çiçek ve süs bitkileri yetiştirilecek.

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin ihtiyacı olan birçok hizmeti gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Daha modern bir şehir oluşturmak için tüm eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını kaydeden Asya, şöyle konuştu:

        "Tahrip olan yol ve kaldırımları yeniledik. Bu sürede vatandaşlarımıza alternatif dinlenme ve vakit geçirme alanları oluşturmak üzere parklar yaptık. Bu çalışmalarımız neticesinde şehrimizde ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Bugün de cadde, sokak ve parklarımızı süslemek ve kadim şehrimize güzel bir görünüm kazandırmak için sera projemizi uyguluyoruz. Mevsimlik çiçek ve süs bitkilerini serada üreteceğiz. 1530 metrekarede uyguladığımız projemizi sezon sonuna kadar tamamlayarak çalışmalarımızı başlatacağız. İlimize hayırlı olmasını diliyorum."

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