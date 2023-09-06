Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını ifade eden anne Ayten Koçhan, uzun süredir eylem yaptıklarını ve eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Ersin, oğlum, dönün, doğru yolda değilsiniz. Analar, babalar yeterince ağladı. Bir şey istemiyoruz, sadece evlatlarımızın peşindeyiz. Anaların, babaların ciğeri pişti." dedi.

HDP ve PKK'ya da tepki gösteren Koçhan, onlardan korkmadıklarını, eylemlerine sonuna kadar devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğlunun 2015'te kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade etti.

Oğlundan teslim olmasını isteyen Yıldız, "Polisler, askerler, devletimiz sizin için mücadele ediyorlar. Biz de sizin için burada bekliyoruz. Eylemimiz bitmeyecek, siz gelinceye kadar bu eylemi sürdüreceğiz. Muş'ta, Van'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da eylemlerimiz sürüyor. Oğlumu HDP'den, PKK'dan istiyorum. Çocuklarımızı kandırıp götürdüler, kendilerine köle yapmışlar. Oğlum dön, devlete teslim ol." şeklinde konuştu.

Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz da bu hafta gerçekleştirilen eyleme katılarak ailelere destek verdi.